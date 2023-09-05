台東規模4.4地震「深度僅3.4公里」最大震度4級 11:302023/09/05 中時新聞網 方翊倩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天上午11點13分，台東縣發生規模4.4有感地震，地震深度僅3.4公里。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！今天上午11點13分，台東縣發生規模4.4有感地震，震央位於台東縣達仁鄉，地震深度僅3.4公里，屬於極淺層地震。各地最大震度，屏東、台東4級，高雄1級。 鴛鴦颱風今接力生成！對台影響曝 大雷雨再炸4天 台灣不好玩？日本人曝1殘酷真相「不會再來」網狂點頭 他曝女友性怪癖！結婚第1天「蛋蛋被踢破」全場看傻 #地震 #台東 #極淺層地震 #地震深度 #最大震度 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵颱風登陸 台東大停電影響全縣1／3用戶 18:162023/09/03 生活 大雨沖刷南橫路基坍出大缺口 利稻被迫持續封村 19:362023/09/04 生活 海葵颱風估今傍晚台東登陸 花蓮山區今慎防超大豪雨 09:062023/09/03 生活 池上金城武樹「受傷」了！ 加固也不敵海葵強風 樹枝斷裂掉農田 18:222023/09/03 生活 海葵颱風迄今逾2500件災情 林右昌指示平抑物價 17:162023/09/04 生活 日本關東地震百週年 台灣特搜隊赴日防災演練 20:372023/09/03 社會 台東風災農損6億元 農業部宣布全區全品項農業救助 21:052023/09/04 生活 海葵颱風造成農損逾2.5億 台東釋迦成重災戶 20:452023/09/04 生活 台東正興村400人預防性撤離 村民：已帶上存摺、所有權狀 11:442023/09/03 生活 海葵來襲淺根路樹站不住 台東市慎思復栽樹種 15:082023/09/04 生活 台鐵東部列車蹦一聲「刁車」 乘客熱到四散吹風透氣 17:002023/09/04 生活 彰銀攜手台東縣體育會 共同培育傑出運動人才 21:542023/09/04 財經 海葵痛擊！台東三仙台直播斷線 萬人替「鏡頭君」哭哭 15:152023/09/03 生活 影》海葵登陸台東發強風警報 台9線路樹、電線桿倒一排 17:052023/09/03 生活 打破1472天紀錄！海葵15：40登陸台東東河 15:112023/09/03 生活 台東縣海端鄉2村1校停班課 14校停課不停班 17:572023/09/04 生活 台鐵東部幹線首班復駛列車卡鐵軌 罪魁禍首竟是「它」 15:412023/09/04 生活 綠島雨勢狂 超商食品貨架全掃空 09:552023/09/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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