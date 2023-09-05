布魯默在車展上告訴媒體，福斯準備迎接2035年歐盟實施的燃油車銷售禁令。

此外，歐洲汽車正面臨中國電動車製造商的壓力，後者開發出更便宜、更貼近消費者需求的車款，並正向歐洲市場擴張。布魯默說，透過與中國車商的合作，福斯集團將能夠在電池方面降低50%的成本。

執行長說：「我認為我們很有機會」。「我們知道如何製造品質最好的汽車。我們必須在成本方面努力工作」。

此外，集團旗下的奧迪汽車也對電動車業務發表看法，銷售主管Hildegard Wortmann說，今年電動車銷量不會大幅增長，我們需要更多時間，2024年銷售會更加強勁。

奧迪的電動車數量都比主要競爭對手賓士和BMW較少，雖然三款純電動車的銷量在今年上半都增長50%，但是後兩者的銷量都遠超過奧迪。

但是奧迪未來兩年將推出20款新車，其中半數都將是電動車型。第一款就是在IAA車展上展示的Q6休旅車純電版本。

此外奧迪在中國市場舉步維艱，但希望透過與上汽的合作，促進業務發展。