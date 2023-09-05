在公告停收垃圾下，許多民眾還是將垃圾丟往彰化市三民路兒童公園前的垃圾收集定點。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

只開心1天！海葵颱風過境為彰化民眾帶來難得的颱風假，昨天停班停課，清潔隊也休息，許多民眾還是將垃圾丟往彰化市三民路兒童公園前的垃圾收集定點，堆出1座垃圾山，公所昨天雖表示體諒民眾而不開罰，但今天出現逆轉，公所認定約有150位民眾在該地亂丟垃圾，將依法開罰，每件違規至少罰1200元。

彰化縣政府於3日晚間宣布4日停班停課後，彰化市清潔隊於3日晚間10點也跟著宣布停收垃圾，包括隊部也暫停開放民眾倒垃圾，但仍有民眾將垃圾拿到收集定點丟，其中彰化市三民路兒童公園前的垃圾收集定點竟出現小型垃圾山，清潔隊員只好加班清運，忙到快累翻。

這場颱風天的垃圾之亂經媒體曝光後引發熱議，許多網友很訝異竟還有這麼多人會亂丟垃圾，公民素養仍有待加強，但彰化市長林世賢認為就算有公告、有宣布停班課，但民眾還是會因為習慣而出門丟垃圾，「法律之外也要講人情」，因此不會主動對民眾開罰。

然上述狀況今天出現逆轉，市公所經調閱現場監視系統，認定約有150位民眾亂丟垃圾行為明確，將依法開罰。

經清潔隊調閱現場的監視系統畫面，發現昨早6點多就有民眾機車來丟垃圾，最關鍵的時間發生在7點20分左右，當時有1輛貨車載垃圾來丟，之許多民眾見狀跟著丟，但當時亂丟垃圾的民眾見清潔隊未在7點半的時間來收垃圾後，其中不少人又將垃圾帶回去。

不過，昨早7點半到8點半之間，又有許多民眾到該地亂丟垃圾，經查閱監視畫面，約有150人亂丟垃圾。彰化市公所指出，依據《廢棄物清理法》第12條及第50條規定，違規排出或棄置垃圾包可處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰，因違規案件約有150起，預計開罰要花5天的時間。

彰化市長林世賢強調，彰化市民是非常有水準的，幾十年來，該地點從來沒有被亂丟垃圾，包括過年期間，也沒被亂丟垃圾，違法一定會開罰，但也會讓民眾有陳述意見，這次會發生狀況，是因為前1晚10點多才宣布停班停課不收垃圾，導致許多民眾不知道，才將垃圾帶出門丟。