前長治鄉公所康姓主秘以下班時間與公所人員互傳訊息或通話為由，申報長達82小時加班費，被認定涉犯詐欺取財罪，法官考量初犯且坦承犯罪，屏東地院一審宣判合併執行1年10月徒刑、得易科罰金。緩刑5年，並向公庫支付新台幣10萬元，及成法治教育課程4場次，可上訴。

判決指出，長治鄉公所上班時間為上午8時，下班則為下午5時30分，公所人員表示，有時候下班會收到鄉長的line訊息，有時康男在下班後也會傳Line訊息或通話，如果有這種情形，雖然是下班後但也不能不回應，這部分只是網路上的訊息溝通，不會報加班，也不會想要報加班。

另名主計人員也說，鄉長在下班後有時還會在line的主管群組內傳訊息，因為收到訊息沒有要主計單位出勤，所以沒有報加班，記得鄉長以前曾用電話詢問我事情，但情形很少，只問一下而已，應不算加班或出勤。

但康男卻把與公所人員互傳訊息或通話時間，認定為「實際加班時數」，總計申報加班時數共82小時。被因此認定涉犯貪汙罪中的詐欺取財。

法官審酌後認為，康男擔任鄉公所主任秘書，具公務員身分，職權僅次於鄉長，竟不知潔身自愛、為人典範，貪圖小利；但考量他因一時短於思慮而犯案，犯後亦坦承犯罪，已知悔悟，勇於面對。

堪信經此偵、審程序及科刑教訓，當能知所警惕，無再犯之虞，因認所受刑之宣告，以暫不執行為適當，予以宣告緩刑5年，以勵自新。