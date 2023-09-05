為接住有輕生意念的年輕族群，衛福部心健司8月起推動「年輕族群心理健康支持方案」，耗資2880萬，補助15～30歲年輕人每人3次免費諮商，每次1600元，但新制上路不久，就陸續額滿。心健司今宣布再挹注7843萬經費，加碼補助1萬6341人。為避免令年輕人感到排斥，此次加碼未限縮條件。另因應先前傳出的重複預約亂象，心健司已要求機構3日內上傳資料，以利稽查。

根據衛福部統計，去年15～24歲、25～44歲年輕族群中，共有超過1200人死於輕生。其中15～29歲呈上升趨勢，在2014～2022年間，25～29歲輕生率增加了53％、20～24歲增加90％、15～19歲增加137％。

「年輕族群心理健康支持方案」8月起上路，提供15～30歲者，每人3次免費心理諮商，每次1600元，合計4800元，民眾可至簽約心理機構或醫療院所預約。截至8月底，該方案合計服務了5702人，男女使用比約為1：2.8，其中有1710名高風險個案接受轉介。使用免費諮商的年齡層以24～30歲居多，占70％，而15～17歲年輕人則有6.2％。

對於此次的加碼是否有條件限制，心健司長陳亮妤表示，過去制訂「年輕族群心理健康支持方案」時，曾研擬是否要排富，不過考量排富也會排除高風險者，恐讓這群人感到被排斥，後來就沒有這樣做。3次的諮商是簡短的介入，幫助民眾提升對心理議題的察覺，3次的諮商也不是斷裂，高風險個案仍會被轉介至醫療體系中。

此次擴大補助1萬6341人後，今年總受惠人數將達到2萬2341人，總經費也會破億。為避免重複預約亂象，心健司已要求機構3日內上傳資料，以利稽查。另一方面，為確保效果和品質，心健司表示，3次諮商的總期程不應超過3個月，2次服務間隔不超過1個月。地方政府應每周調查服務情況，在額度用完之前，提早2周公告。民眾接受3次補助後，若有需要，機構應協助媒合社區心理衛生中心、社區心理諮商服務據點等。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰表示，3次諮商並不是結束，而是心理健康的起點，政府帶頭補助，有助民眾不被污名化，心理的苦痛能有人承接。北市聯醫松德院區院長黃名琪服務的28歲OL，工作表現相當好，但總會因為幼年時期的陰影，在人際關係、親密關係中碰壁，常常和男友出現衝突，也有失眠的困擾。經過諮商後，這名OL學會了應對，也知道失眠的源頭是壓力，學會了呼吸放鬆。北榮社區復健精神科主任李正達提醒民眾，透過早期的防範，將有機會阻止心理問題延伸成大病，及早恢復健康。

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