苗栗縣響應交通部9月份交通安全月「人本交通-停讓文化」，落實宣導路口「車輛慢看停、行人安全行」等正確交通安全觀念及交通法令常識，在暑假結束，學生及家長們引頸期盼的開學日，維護學生上學期間的交通安全及校園周邊秩序維護，總共投入156名警力至轄內各小學周邊協助保護學童上學安全與交通順暢，讓師生、家長均能安心迎接新學期的到來。

苗栗縣警察局以及各分局除了加強規畫學校校門口疏導人車及維持現場秩序外，也利用機會向學童與家長進行行人路權宣導，包括車輛遇有行人穿越時，應停車禮讓行人優先通行，行人也注意不要違規，要走有行人路權的地方，期勉小朋友們遵守交通安全規則。

此外婦幼警察隊及各分局家防官也向學童進行婦幼人身安全宣導，提醒同學們注意「不管是誰，甚至是你一向尊敬的人，只要行為不適當，如碰觸你的身體，或要求你脫去衣物，都要提高警覺，予以婉拒；若因醫療需要脫去衣物作檢查，一定要有信任第三者在場如家長、老師或護理師才屬適當」。

最重要的是隨時保持警戒的心，如 「指點路徑時，不要帶路」、「不要上陌生人的車子」、「不喝不明飲料或離開過視線的飲料」、「不走偏僻或黑暗的小路」、「不要告知他人，自己單獨在家的時間」，才能確保自身安全。

苗栗縣警察局局長莊勝雄表示，為守護同學們上、放學人身及交通安全，苗栗縣警察局全面啟動護童勤務，關心校園周邊交通狀況，並與校方保持聯繫，保護學童安全，落實做好交通順暢工作，營造友善安全之校園空間，讓「學生安心、家長放心」。

苗栗縣長鍾東錦也呼籲民眾，車輛行經路口有行人穿越，務必「停車」讓行人先行。 車輛要做到慢看停，「慢」-路口放慢速度，「看」-注意周遭人車，「停」-停讓行人通過，一起努力，讓交通環境更好、更安全。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。