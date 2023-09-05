有些人天生樂於幫助他人，總是會及時伸出援手給予安慰與幫助，令人十分感動。《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖羊、狗、龍、馬、雞、猴願意在受友需要幫助時，給予資源或出手拉一把，其中屬龍、馬的人最會照顧職場新人，屬雞、猴則會幫身邊人調解感情糾紛。

1、幫助朋友

●代表生肖：羊、狗

生肖羊、生肖狗心地善良且溫暖，對人也十分忠誠，樂意關心、幫助朋友，在友誼方面會主動關心落單者，而農曆7、8月出生的人此特質會非常明顯，容易感同身受，極具同理心，一旦朋友有難或不開心，會第一時間站出來給予幫助與安慰，不論是物質或心理方面，都會力挺朋友，讓對方感覺貼心。

2、事業方面出手幫助

●代表生肖：龍、馬

生肖龍、生肖馬熱情大方樂於助人，他們有理想、有動力，同時富有號召力，時常帶來正能量。他們通常對職場新人會特別照顧，讓對方能盡快適應，其中以農曆2月的生肖龍和農曆10月的生肖馬最具有此特質，願意幫助新人，當遇到困難也會及時伸出援手，給予鼓勵。

3、愛情方面當和事佬

●代表生肖：雞、猴

生肖雞、生肖猴喜歡熱鬧，懂得帶動氣氛，在人群中時常發光發熱，極具魅力與感染力，不僅自身感情生活多彩多姿，更會主動關心身邊人的感情狀況，幫吵架的情侶當和事佬，幫單身者牽線撮合對象，特別是農曆5月的生肖雞和農曆11月的生肖猴是優秀的愛情顧問、調解員。