在這場大流行病過後，消費者再度砸大錢在旅行與體驗上，加上經濟情勢不明侵蝕了奢侈品方面的支出，使鑽石需求全面減弱。尤其是美國流行的一或兩克拉單鑽型新娘戒指採用的鑽石，其價格跌幅更遠超出市場上的其他鑽石。

業內人士表示，這是因為對實驗室培育的鑽石需求激增。由於消費者變得比較精打細算，合成鑽石業特別關注這類的培育鑽石，在美國這個全球最大的鑽石買家，他們所做的努力現在開始得到回報。但這不代表訂婚戒指會大打折扣，這個影響僅限於原鑽市場。

鑽石業最重要的產品之一，其價格崩盤的規模與速度讓市場大感震驚。現在的問題是，對該類別天然鑽石的需求大幅下滑是否代表著永久性的變化？最重要的是，實驗室寶石大軍來襲，最終是否會進攻通常由亞洲買盤主導、價格更昂貴的鑽石。

業界領頭羊De Beers堅稱當前的低迷是因為需求自然下滑，他承認合成鑽石已經滲透到價格較便宜的訂婚戒指類別，但不認為鑽石產業正面臨結構性的轉變。該公司鑽石業務主管Paul Rowley表示，「我們認為真正的問題是宏觀經濟」。

在過去一年來，De Beers已經將用於製作單鑽型婚戒的2～4克拉原鑽價格調降40%，僅今年7月就降價超過15%。在2022年6月時，此類原鑽的價格約為每克拉1400美元，到今年7月已經降至每克拉約 850美元，且可能還有更大的下跌空間，因為此類鑽石價格仍然比二級市場貴上10%，這是交易商和製造商之間的市場，脫離了De Beers的掌控。

實驗室鑽石受到歡迎最明顯跡象之一，是印度這類鑽石的出口佔比。今年6月，培育鑽石約佔印度鑽石總出口的9%，而5年前這比例約只有1%。