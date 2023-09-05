恆生科技股指數暫跌1.2%，成分股跌多漲少，東方甄選跌4.66%，跌幅最大；舜宇光學漲2.8%。
中芯繼周一飆升10%後，目前下跌0.9%。媒體報導，在「台積電叛將」梁孟松帶領下，中芯在7奈米製程方面取得重大突破，使華為悄悄開賣的5G新機Mate60 Pro通訊速度可與蘋果iPhone 14匹敵，但這也可能促使美國進一步收緊對中國的半導體出口管制。
隔夜美股因逢勞動節假期休市、歐洲股市小跌，周二香港股市漲多回落，恆生指數盤中下挫1.4%，報18579.64點。國企股(H股)跌1.32%，報6447.09點。
恆生科技股指數暫跌1.2%，成分股跌多漲少，東方甄選跌4.66%，跌幅最大；舜宇光學漲2.8%。
中芯繼周一飆升10%後，目前下跌0.9%。媒體報導，在「台積電叛將」梁孟松帶領下，中芯在7奈米製程方面取得重大突破，使華為悄悄開賣的5G新機Mate60 Pro通訊速度可與蘋果iPhone 14匹敵，但這也可能促使美國進一步收緊對中國的半導體出口管制。
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