警方清晨循線逮捕陳男。（警方提供）

酒後爭搶計程車竟遭彈簧刀捅，腹背穿刺傷警2小時逮凶嫌。

新北市板橋區今（5）日凌晨發生為爭搶計程車爆發持刀傷人事件。35歲鄭姓男子與21歲陳姓男子酒後為爭搶計程車起爭執，進而釀成流血衝突，鄭男腹部、背部遭刺傷，所幸並未傷及要害，無生命危險。板橋警分局2小時後循線逮捕陳男，以傷害罪嫌偵辦。

據了解，凌晨4時許鄭男在板橋館前東路酒吧酒後打電話招計程車，計程車到場時，在同處飲酒的21歲陳姓男子認為是自己叫的計程車來了，遂與鄭男發生衝突，聯手同行1名友人圍毆並持彈簧刀刺傷鄭男，隨後搭車揚長而去。

警方獲報到場，見鄭男腹部、背部有穿刺傷，所幸傷口不深，未及要害，協助就醫後已無大礙。

警方清晨至土城區逮捕陳男，並起獲作案彈簧刀1把，陳男仍酒醉未醒，上下警車還需人攙扶，警方將待其清醒後再行偵訊。警方也已掌握另名共犯身分，現正循線查緝，全案訊後將以傷害罪嫌移送檢方。

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