37歲女藝人王心恬早年以模特兒身份出道，走過不少時裝和精品珠寶秀，曾拍攝過許多歌手的MV，近年她努力經營副業，成為香氛品牌的老闆娘，去年更多了新身份，成為政大商學院的碩士班學生，成為多身分的斜槓人士。她最近發文怒嗆酸民，直呼：「我其實受夠了一些言論。」

王心恬於5日發文透露，常有人會找她談論女性議題，問她認為這世界上是否有職場女性弱勢或性別歧視的問題存在，不過自己一直以來感受度不高，「可能因為我不太敏感這方面議題」，因為她從17歲開始一直在模特兒公司長大，坦言這個工作環境並沒有明顯的性別歧視對待。

但是，王心恬直言自己真的受夠了酸民言論，其中包含：「女性穿比基尼就是物化自己」、「出國玩真有錢，或是有人幫忙出的」、「唸碩士班是為了包裝自己？認識大老闆？」，她一一回擊，「為何女性不能什麼種類衣服都穿，是有24小時天天穿比基尼嗎？去海邊度假穿比基尼怎麽了嗎？」，針對第二點，她反駁「自己辛苦工作300天65天出去玩有po工作沒人看見，難道我每天忙得要死睡眠不足的工作壓力大到生病需要照三餐也發發文章來證明？」

有人質疑王心恬求學動機是為了認識大老闆、包裝自身人設，她否認此事回應：「我辛苦賺的錢現在還要投做品牌、養員工、去進修學費貴的要命也是淌血自己出，課超多作業超多累的要命，是能包裝到什麼？」

雖然王心恬不是到非常在意這些攻擊，但直批這種歧視女性的言論真的可以收一收了，「因為老娘錢都是自己努力正當工作賺來存起來的，100%」，最後她笑回，自己讓大家失望了，因為她從沒拿過這世界上任何一個除了父親以外的男生的錢，且現在爸爸也沒給她錢。