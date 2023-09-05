為鼓勵產後婦女積極參與憂鬱傾向評估並能適時尋求專業協助，桃園市衛生局自5月10日啟動「產後憂鬱心理諮商計畫」，現在更祭出禮券抽獎活動，設籍桃園市的產後婦女，只要在10月31日前完成產後憂鬱傾向評估，即可參加抽獎，總獎金高達20萬元。

衛生局心理健康科長陳純燕指出，女性在懷孕期間及生產後的心理健康問題易被忽視，根據衛福部國民健康署資料顯示，產後憂鬱症盛行率約有1成，通常出現於產後6周內，症狀會持續數周至數個月，產後婦女們除了經歷生產過程的痛苦外，可能因為角色變換、生活壓力及內分泌改變，產後3至4天情緒低落或心情不穩定，通常屬於暫時性症狀。

陳純燕表示，倘若憂鬱、情緒低落、脾氣暴躁、疲憊、失眠等症狀持續超過2周，且常有罪惡感或無價值感，飲食發生障礙、容易流淚、無法專心、對周遭生活及喜歡的事物失去興趣或常覺得無法應付生活，甚至覺得自己無法照顧好嬰兒等情形，嚴重者更可能會有有自殺的想法，應即時尋求專業人員協助。

陳純燕說，「產後憂鬱心理諮商計畫」提供產後憂鬱傾向評估、心理諮商及中醫診療服務，盼能幫助產後婦女多關心覺察自我心情變化，在忙於照顧孩子的同時，也要記得照顧自己。凡本人或配偶設籍桃園市的6個月內產後婦女，皆歡迎線上預約產後憂鬱心理諮商計畫服務。

陳純燕說明，這次的禮券抽獎活動「防鬱溫度計，產後愛注意」，凡設籍桃園市產後6個月內婦女，只要在10月31日前完成產後憂鬱傾向評估（https://reurl.cc/qLye9g），即可參加抽獎，總獎金高達20萬元，預計抽出26名幸運媽媽，其中最高獎項可獲5萬元禮券，詳情請見桃園市政府衛生局臉書Facebook公告。