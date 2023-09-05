好市多和國泰世華的聯名卡已終止合作，一名男子表示，國泰世華的好市多聯名卡停用後，後續若換發CUBE卡，不開卡使用的情況下，也會收到1800元繳年費通知，提醒會員們一定要記得聯繫客服處理，才不會多花冤枉錢。

原PO昨（4）日於臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》指出，國泰世華和好市多的聯名卡合約已於8月7日屆滿，後續有不少會員收到CUBE卡，卻沒有開卡，收到的一年後恐會收到繳年費通知。

原PO提醒，若沒有要使用國泰世華CUBE卡，一定要打電話給客服處理，才不會冤枉被收費；如果要使用CUBE卡，記得要申請電子帳單或一年消費12筆不限金額。

貼文引發網友關注，「真是誇張不開卡還敢收年費」、「收的年費是第二年的，等收到年費帳單再取消不用即可」、「上個月來信用卡公司帳單要收年費，已立馬取消」、「使用國泰世華智能客服，就能取消」、「我已經拿到3張CUBE卡，到底是怎樣？」

根據國泰世華官網公布的資訊，CUBE卡第一年免年費，次年起須繳1800元，若有申辦電子帳單、正卡年消費12次以上或正附卡年消費達18萬元，只要符合其中一條件，可免繳年費。