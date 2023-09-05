用小孩生日買大樂透，養牌10年、近50歲的科技男，終於中了大樂透頭獎；台彩總經理謝志宏透露，今年6月13日大樂透頭獎2.15億元，總計開出四注頭獎，其中，一名中獎人是年約50歲的科技男，用三名子女出生月、日組成6個號碼，養牌10年終於中了頭獎。

謝志宏表示，科技男10年養牌總計花5.7萬元，頭獎均分後為5375萬元；而頭獎彩金扣完20%稅率後，換算成10年投保率約750倍。

謝志宏透露，這名科技男每期都花50元養牌，有次工作太忙忘了投注，大樂透竟然開出四個號碼，讓他十分後悔，從那次之後，他開始改變投注方式，固定在住家附近的彩券行、同組號碼一次連買10期，降低忘記投注的狀況發生。

中大樂透頭獎後，還會繼續投注嗎?謝志宏轉述科技男的回答，「會繼續用三名子女的生日，加減乘除後，算出另一組號碼繼續養牌」；該期大樂透開出的獎號，依小到大分別為01、06、08、09、10、21。