民眾黨總統參選人柯文哲位在新竹市的老家，遭網紅「四叉貓」披露，頂樓疑有鐵皮加蓋違建，柯文哲母親何瑞英則說5樓不是違建，只是單純晾衣、要拆也沒關係。對此，市府表示，今已通知北區區公所查報，後續將由都發處認定是否為違章建築，並將依規列管或優先排拆。

柯文哲擔任台北市長期間，曾喊話要拆光違建，然而「四叉貓」劉宇在臉書發文，指前幾天他看了柯粉直播，畫面剛巧有拍到柯媽媽家的門牌號碼，他就用Google街景，卻看到柯媽家屋頂「怪怪的」。後續也有媒體及民眾向市府反應，柯文哲老家頂樓疑似有違建。

柯文哲新竹老家登記在媽媽何瑞英名下，面對外界質疑頂樓違建，何瑞英回應頂樓並非違建，只是在晾衣服的地方，也說住30幾年的房子，現在才來說違建，要拆也沒關係。

市府都發處副處長許志瑞則說，若接獲違章建築檢舉或通報，會先由當地區公所派員到現場勘查，再調閱資料確認，依相關規定處理。

根據市府都發處使用管理科官網資訊，新竹市「新舊違章建築」劃分日期，2005年12月31日以前建築完成者屬「舊違章建築」，2006年1月1日以後建築完成者屬「新違章建築」，其中新違章建築經查報認定應強制拆除。

市府5日則表示，針對媒體報導、民意信箱反映該建物疑涉違章建築，今天已通知北區區公所進行查報，後續將由市府都發處依規認定是否為違章建築，並將依《新竹市違章建築拆除優先執行標準》規定違章建築列管或優先排拆。