針對推動「青銀換居」，台北市長蔣萬安日前也實際到案例的陳媽媽家拜訪，藉此瞭解民眾對於青銀換居計畫的心聲。（北市都發局提供／丁上程台北傳真）

為了提供高齡友善居住空間，台北市政府推動「社會住宅青銀換居計畫」，在2023年上半年，都發局增加佈點，提供多元房型選擇，先於1月公告新增南港東明社會住宅一、二、三房型共5戶，目前已全數媒合成功，6月再釋出北投洲美社會住宅三房型，提供給需要與家人同住的長者承租。

都發局說明，「社會住宅青銀換居計畫」為台北市長蔣萬安上任後的重點政策之一，鼓勵長者換居至社會住宅，同時釋出無電梯舊公寓給需要的市民承租，製造雙贏。2023年1月新增東明社會住宅作為換居標的，因區位條件良好，又有各種房型選擇，自公告後陸續接到民眾電話諮詢換居方案，迄今5戶已全數媒合入住，長者的原公寓也都順利出租給需要就近就業、就學的家庭承租。

都發局也透露，其中媒合成功的74歲陳媽媽，透過青銀換居計畫申請到二房型的社宅，目前與女兒同住在東明社會住宅，陳媽媽原本住在屋齡46年的無電梯老舊公寓裡，到市場買菜是她日常生活的要事，但隨著年紀越來越大，提菜籃爬樓梯，也越來越吃力。

陳媽媽也說，這間公寓已經住了40年，有很深刻的情感，但是隨著日漸年邁，加上家住在4樓，每天爬樓梯，真的很辛苦。陳家子女也說，考量媽媽年紀大、膝蓋不好，上下樓梯腳都會痛，希望能讓媽媽住進有電梯的社宅，才會替媽媽申請青銀換居。

為此，蔣萬安市長主動向陳媽媽一家提出邀約，至舊居拜訪陳媽媽，藉此瞭解民眾對於青銀換居計畫的心聲。今年母親節前夕，蔣市長訪視東明社宅時，也前往關心陳家母女搬到社宅後的生活，陳媽媽開心表示，「搬到有電梯的大樓真的非常舒適方便！」

都發局表示，考量高齡長者入住社會住宅已逐漸適應社區生活，又因老化不適宜重複搬遷，已於112年6月20日公告將租期延長，由6年延長為12年，未來市府將持續推動、檢討精進「社會住宅青銀換居計畫」。

都發局說，目前提供內湖行善社會住宅、萬華青年1區社會住宅、南港東明社會住宅、北投洲美社會住宅持續媒合中，未來也會滾動檢討新增佈點，歡迎有需求的高齡長者向都發局提出申請。詳細申請資訊可上都市發展局網站，或致電向都市發展局洽詢。