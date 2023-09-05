因計程車駕駛長期飲食作息無法正常，新北市交通局針對60以上且近2年未報名參加健檢的小黃運將提供全額補助；曾參加健檢或59歲以下者，也有半額補助，另外提供免費停車和餐點，駕駛眷屬也享有2900元點健檢優惠價，報名時間到10月31日止。

交通局辦理的計程車司機免費檢康檢查自今年3月底開跑，至目前為止已有超過1500名運將參加。運輸管理科科長林詩欽表示，職業駕駛的飲食跟作息長期無法正常，加上開車壓力大，讓身體健康受到不小的影響，因此新北市提供小黃司機的免費健檢自去年起擴大補助名額至3200人，希望能照顧到更多司機的健康。

林詩欽表示，今年委託新北市立聯合醫院、永和耕莘醫院、新泰綜合醫院等3家醫院辦理計程車運將健檢；檢查項目包括基本身體、血液、尿液、肝功能、腎功能、尿酸、血脂肪、糖反病、肝癌及肝炎、口腔癌、糞便、心電圖檢查、胸部及腰脊椎X光檢查、腹部超音波檢查等。

交通局表示，凡設籍新北市、領有職業駕照及各縣市政府核發的有效計程車駕駛人執業登記証的運將朋友，可向上述3家醫院或新北市計程車公（工）會、計程車司機服務中心電話或現場報名，報名將至10月31日截止，名額有限，希望計程車運將朋友和眷屬都能關心自己的健康，把握機會，踴躍報名參加。