越南進口海鮮味麵產品內的辣椒包遭檢出環氧乙烷0.1 mg／kg，依規定退運或銷毀。（食藥署提供）

印度進口黑胡椒粉檢出殘留環氧乙烷22.8mg／kg，不符規定，已於邊境退運或銷毀。（食藥署提供）

美國進口櫻桃屢遭驗出農藥殘留，食藥署本周再公布新增2批，今年以來累計達35批，共6191公噸。衛福部食藥署兩度行文美國在台協會（AIT）要求說明，終於在本月1日獲得回覆。

食藥署公布每周邊境檢驗不符合食品名單，又見2批美國櫻桃殘留農藥滅芬座，都是利佳貿易有限公司從「GEBBERS FARMS」製造廠進口，分別為15.3公噸和17.4公噸，檢出滅芬座0.01ppm和0.03ppm。

食藥署副署長林金富說明，今年以來美國輸入櫻桃共35批於邊境檢驗不合格，都是農藥殘留，已於邊境退運或銷毀。針對今年曾違規的4家製造廠，食藥署已於8月21日採暫停輸入1個月，期限至9月20日止，而今天公布的2批不合格櫻桃，亦來自這4家製造廠之一，進口報驗日期為8月14日，早於暫停輸入日。

食藥署於今年7月21日、8月10日兩度行文美國在台協會（AIT），要求9月5日前說明並提出檢討改善措施。林金富說明，美方已於1日回覆，共有兩項重點，將加強要求美方農民及出口商，輸出產品須符合我方法規，並持續監測農藥殘留情形，確保未來產品符合法規。

另外，食藥署本周公布越南進口海鮮味麵、印度進口黑胡椒粉檢驗不合格，原因都是檢出農藥環氧乙烷殘留，依規定退運或銷毀。越南海鮮味麵共921公斤，產品內的辣椒包檢出環氧乙烷0.1 mg／kg，而印度黑胡椒粉共4公斤，檢出殘留環氧乙烷22.8mg／kg。

林金富表示，今年以來食藥署於邊境檢測環氧乙烷食品1519批，其中19批不合格，不合格率約1％。環氧乙烷在台灣不得使用於食品，食藥署將針對可能使用到環氧乙烷的食品，包括芝麻、麵製品、冰淇淋產品、乾果類，以及會使用關華豆膠的食品，都會在邊境加強抽驗。