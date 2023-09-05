亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科醫師江承源指出，患者透過內視鏡找出食道腺癌。（亞大附醫提供／馮惠宜台中傳真）

亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科醫師江承源指出，患者經檢查發現食道黏膜病變。（白色箭頭處）。（亞大附醫提供／馮惠宜台中傳真）

台中55歲蔡姓男子不抽菸、不喝酒，沒想到日前第一次參加健檢，醫師就發現其食道顏色有異，且在中段位置還找到6公分大的食道腺癌，確認是胃食道逆流導致癌變，醫師提醒，民眾除了要調整飲食習慣，也可透過定期健檢揪出問題，降低罹癌風險。

亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科醫師江承源指出，這位患者自述平時沒有菸酒習慣，且早晚作息正常，幾乎很少掛病號，自認是「尚標準ㄟ體格」，沒想到第一次安排腸胃鏡健檢，就查出食道腺癌，讓他十分震驚。

所幸經安排腹部斷層掃描(CT)、正子攝影(PET-CT)檢查後，確認癌細胞沒有擴散，因此透過手術切除後，目前正持續回診追蹤。

江承源表示，民眾可能有聽過「胃食道逆流」，但卻忽略長期胃食道逆流會導致食道的黏膜鱗狀上皮細胞癌變，若沒有立即治療，未來癌化的風險將會大幅提高。

據衛福部癌症統計資料顯示，食道癌是男性癌症死亡的第6位，但早期食道癌因為沒有症狀，往往難以察覺，而晚期食道癌治癒率不佳、5年存活率僅有10％，因此死亡率才會高居不下，許多民眾都是透過腸胃鏡檢查或自費健檢，才發現原來本身因長期胃食道逆流，已經埋下日後癌前病變的前兆。

因此江承源指出，如同前述的蔡姓患者，多半會有火燒心、吞嚥困難、胸悶胸痛或者喉嚨異物感等前兆，最佳檢查方式就是利用上消化道內視鏡檢查，必要時可以黏膜切除、黏膜剝離以及內視鏡射頻消融術(RFA)治療，一旦出現惡性癌變，則會建議採用手術切除為宜。

江承源提醒，國人患有胃食道逆流的比例偏高，因此若有前述症狀，加上屬於肥胖、年紀偏高、愛大吃大喝、有抽菸喝酒習慣的男性族群，務必養成正確飲食習慣，同時避免飯後立即躺下、穿著緊身衣物，才能真正降低癌變的風險。