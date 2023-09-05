袁男每次犯案時，均穿著迷彩彩褲，十分搶眼。（永和警分局提供）

警方查扣的證物。（永和警分局提供）

43歲袁姓男子8月下旬起，連續於新北市永和犯下7起竊盜案，他勘查地形後，再循著窗戶爬進屋內行竊，專挑值錢的黃金、現鈔下手，而袁男都穿著迷彩褲作案，因此非常惹人注目。警方日前循線逮捕袁男，訊後依加重竊盜罪送辦。

警方指出，袁男每次犯案時，均穿著迷彩長褲，他沿著巷弄間瓦斯管向上攀爬外牆，鎖定門窗無上鎖或緊閉住戶進入行竊。經調閱監視器交叉比對，確認袁姓治安人口涉有重嫌，立即聲請拘票，前往袁的租屋處查緝。

警方表示，經清查袁涉犯7起竊案，查扣贓款4萬4610元，作案衣物4件、作案手套2雙、安非他命1包等證物，其餘得手財物已花用殆盡，累計得手金額達13萬元，詢後依加重竊盜及毒品罪嫌移送偵辦，後經法院裁定羈押。

永和警分局長李崇偉呼籲，民眾外出時記得關閉門窗避免宵小侵入，另可添購便宜的雲端監視器等防盜設備，發現可疑人事立即通知警方。