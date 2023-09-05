基隆市青年電動機車的專案車款，仍僅有光陽機車及中華汽車的三款車型。（張志康攝）

基隆市長謝國樑5日表示，經過市務會議討論，市府將於9月下旬與電動機車專案的兩家業者合作設置展示區，並同步接受民眾申請青年免費電動機車。預計第一階段的電動機車將於10月底前交車。

基隆市政府5日上午舉行基隆嶼磯釣賽記者會，謝國樑受訪時，談到市府已於8月底，公布了青年免費電動機車專案車款，目前該專案的進度如何。謝國樑說，市府將於9月下旬在人潮較多的地區，與專案車款業者光陽機車、中華汽車合作，設置青年電動機車的展示點，並同步接受民眾的申請，另外也將透過民政系統接受申請。

謝國樑強調，首波將以中低收及低收入家庭符合資格的青年為優先，逐步擴散到其他符合資格的青年申請。謝國樑說，感謝議會支持，通過了1.2萬輛電動機車的補助預算。市府目前也持續與合作的業者，推動相關充電站與換電櫃的設置。

謝國樑表示，第一階段的電動機車將於10月底前交車，後續也將每個月陸續穩定交車。

至於先前基市議會民進黨團提出不限車種的電動機車補助專案，謝國樑說，由於這個專案並不在「青年」、「公益」、「免費」的三個構成要件，目前市府將以他最早提出的青年公益免費電動機車政策為主，後續將再視狀況辦理。

至於專案車款，依基隆市環保局8月29日公告的車款來看，僅有先前已經公布的光陽機車及中華汽車的三款電動機車。包括了光陽的i-One都會版、S6Rex，以及中華的eMOVING勁炫125超質款。

另外，申請的民眾在取得了電動機車後，還要依不同的車款，支付不同的月費，電池資費從每月599元到1099元不等。同時，申請電動機車的民眾，還要先墊付經濟部及環境部的補助款，約新台幣1萬元左右。

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