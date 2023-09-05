學校開學了，兒童急診科主任謝宗學表示，到10月中旬前可能又是一波生病潮，或許他之前太小看免疫負債的問題，兒童過去三年免疫系統沒有接受刺激，在反覆生病下，出現嚴重併發症的病人暴增，幾乎所有兒童病房使用率達100%，正是免疫負債產生的「利息」、威脅生命，提醒若生病時出現體溫 41 度以上、退燒後精神不佳、呼吸困難，要趕快就醫。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學昨在臉書發文，表示在第一線兒童急診對免疫負債的威力感受最深，兒童因為過去三年免疫系統沒有接受刺激，資料庫幾乎空白，反覆生病成了更新各式病毒碼的過程。

謝宗學表示，連續生病的過程中，可能暫時讓兒童免疫系統功能下降，容易併發續發型細菌感染，或導致肺炎、敗血症、腦炎、心肌炎等嚴重併發症，這些嚴重併發症是免疫負債所產生的「利息」，威脅兒童生命，他坦言「或許，我之前太小看『免疫負債』這件事」。

謝宗學說，最直接的影響是診所大排長龍，每一間醫院的兒童急診人滿為患，幾乎所有兒童病房使用率 100%，若加上在急診留觀候床的人數，實際上的「產能利用率」超過 100%，重症加護病房的使用率也長期在危險邊緣，最可怕的是沒有明顯緩和的時段。

要花多長的時間才能償還免疫負債？謝宗學說，以他的經驗推估今年底不太可能是終點，明年夏季應該可以期待看到緩和的曙光，但前提是腸病毒沒有爆發。

謝宗學表示，兒童免疫系統資料庫重新建立和更新病毒碼還需要一段時間，在這段時間中，家長需要多花心思注意孩子生病後的危險徵兆，包括體溫41度以上；使用藥物退燒後，孩子的活力、精神、食慾仍然不佳；出現呼吸困難、呼吸急促、意識不清等危險徵兆，要趕快給醫師評估是否演變成嚴重併發症，並進行適當的治療。