數字科技（5287）旗下591新建案指出，今年房市變數多，建商為避免下半年夜長夢多，選擇集中火力在上半年進攻，形成年初329檔期爆大量，下半年928檔期卻後繼無力的情況，而現階段市場需求回歸基本面，案場看屋人潮雖有所回溫，但銷況仍因高房價而原地踏步，導致建商普遍保守，加上後續又有囤房稅2.0、選舉等議題環伺，房市最快也得等到明年Q1大選結束才有機會撥雲見日。

以區域來看，今年北台灣除新竹維持平盤，其餘雙北、桃園均呈現量縮。像北市近期市況青黃不接，部分預售開價過高的個案，更傳出有降價換成交的消息，不過銀彈充足的品牌建商並未受影響，仍積極加碼出手，像在北投、松山等地就一口氣有「士科大院」、「勤美璞真-城仰」等5件總銷逾百億的指標案公開，為台北市自2017年有統計以來的最多紀錄。

新北市由於去年指標大案連發墊高推案水位，加上業者態度保守，案量較去年大減近500億元。不過三重、板橋等地受北市買盤外溢加持，建商對於後市仍抱持樂觀，像在板橋區的新板特區附近，就有總銷80億的指標豪宅案「君麟」進場。

另外茂德機構今年在三重也有「都廳大院2」案公開，光一案便海灌1,600戶、總銷350億元供給，占新北市總銷近4分之1，相當驚人。