超狂！海巡艦花12天飆3千4百公里送藥，救10船員安抵台北港。

海巡署宜蘭艦日前不遠千里幫一名船長送降血壓的藥，海洋委員會主委管碧玲得知後於今（5）日透過臉書感謝宜蘭艦船長許智傑與船員共30人的辛勞。海巡署也指出，當國民在海上遇難時，把國民救援回來是國家的責任。

屏東琉球籍「旭承輝」漁船於8月23日在日本公海失火，10名船員棄船逃生。海巡署獲報船長急需降血壓的藥，於是航行了3000浬，即時把降血壓藥送給船長。宜蘭艦也於今日將「旭承輝」漁船10人送到台北港碼頭。

許智傑告訴管碧玲，當接到船長時，船長的血壓約是233，服藥之後血壓降到160，於昨（4）日再量血壓為140，已經穩定。管碧玲對此向許智傑與船員致敬，感謝眾人的即時救援。

管碧玲也向船員們轉達海委會副主委暨海巡署長周美伍的話，世界各主要國家，當國民在海上遇難時，把國民救援回來都是國家的責任，用國家的能量來救援。這次事件，因為我國的制度還沒有補助空運救援的方案，所以由海巡署同仁救援。

未來，管碧玲也會與行政院溝通，讓國家對遠洋救援能有完備的空運救援方案。