救護人員到場，現場錢男倒臥在地上，現場已有民眾為他實施CPR中。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣驚傳擄人毆打致死案，28歲錢姓死者與人有債務糾紛，昨深夜11點多遭3男1女強逼上車，過了1個多時，就被警方發現丟包在鹿草鄉竹山村一處產業道路上，人已無呼吸心跳，且無明顯外傷，目前擄人的3男1女已到案，涉嫌毆打死者的主嫌等一行人還在追捕中。

嘉義縣消防局指出，今凌晨1點25分接獲縣警局通報，鹿草鄉竹山村產業道路有民眾路倒救護，立即派遣鹿草分隊前往，人車抵達回報現場傷者一名男性倒臥地上，現場已有民眾正實施CPR中，經救護人員接手評估傷者已無生命徵象，呈現OHCA，立即給予相關急救處置，由鹿草91送往嘉義長庚醫院救治。

據救護人員表示，到場死者已明顯死亡，除手部有挫瘀傷，初步沒看到其他明顯傷勢，據了解死者是一般工人，疑似因5萬元欠款引來殺身之禍，而目前到案3人中有2人是未成年，由於擄走死者和出手打人的嫌犯是不同批人，警方還在追捕主嫌一行人，初步調查，死者與嫌犯多是台南市東山人，為何跑到嘉義犯案？警方還要釐清。