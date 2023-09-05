台北市新增1例登革熱本土確定病例，衛生局5日表示，該案為居住在文山區的40多歲男性，8月31日出現發燒、發冷、頭痛、肌肉痠痛等症狀，9月1日就醫後通報採檢，9月4日研判確診。個案在潛伏期間有台南市活動史，2位同住家人皆無症狀。文山區級應變工作小組已發動社區清潔日，清除社區孳生源及環境噴消等防治工作。

衛生局統計，截至9月4日，台北市累計36例登革熱確診病例，其中境外移入27例，本土病例9例，包含文山區及北投區各3例、中山區2例、大同區1例。

衛生局呼籲，民眾檢視室內外環境是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，如有積水務必倒掉，並進行容器減量，讓病媒蚊沒有地方產卵繁殖，並刷除容器內壁蟲卵，以避免雨後積水蟲卵有機會再孵化為成蚊，如有持續使用的容器請加蓋。

衛生局提醒，近期各級學校陸續開學，請學校加強環境孳生源清除，並提醒校職員工生若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、腹痛、腹瀉等登革熱症狀，請儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。