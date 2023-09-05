7-11應援開學季，每間門市不定期精選特賣零食、飲料等類別，推出指定商品第2件5折、買1送1等優惠。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

中小學暑假劃下句點之後，大學生也將於9月陸續迎接新的學年度，超商紛推好康滿足莘莘學子需求，7-11針對零食、飲料、咖啡、日用品與鮮食等5大類別祭出期間限定親民回饋；全家則搶通勤商機，聯手悠遊卡公司開賣TPASS通勤月票方案，讓民眾可以更方便地就近購買月票，限時再送購物金。

7-11表示，近日觀察到民眾對於促銷、特價等字眼特別有感，因此特別設立「特賣會落地架」，每間門市不定期精選特賣零食、飲料等類別，推出指定商品第2件5折、買1送1等優惠。因應開學季到來，自9月6日起推出為期2週的指定鮮食大份量新品（限量售完為止）；另外，也全新打造放大版「牛奶棒」，搶眼外型卻有著簡單純粹的滋味。除了主食以外，零食控不可錯過追劇涮嘴的華元鹽酥餅直接放大3倍、還有加厚又加大的多力多滋大傑克玉米片，適合聚會享用。

搶攻開學商機，7-11為滿足民眾提振精神與暢飲需求，CITY系列自9月6日起也推出相關優惠，包含CITY CAFE濃萃咖啡系列買3送1。9月7日至9月10日限時4天，CITY系列更祭出週末輕鬆價＋開學季會員滿額送優惠，包含特大杯美式／拿鐵等同品項第二杯10元。應援大學開學季，自9月8日至9月12日限時五天推出「開學季會員滿額 OPENPOINT點數10倍送」活動，會員購買指定CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、甜點、冷凍品、精補品、寵物食品等十二大類別商品，單筆滿250元即可享有OPENPOINT點數10倍送。

全家則聯手悠遊卡公司推交通便利服務，TPASS行政院通勤月票7月開賣後反應熱烈，其中TPASS基北北桃月票上線48天即銷售逾85萬張。全家迎開學通勤潮，9月6日起獨家聯手悠遊卡公司推出「FamiPort購買TPASS通勤月票方案」便民服務，首波範圍涵蓋基北北桃、中彰投苗、北宜3大生活圈，並支援基北北桃1200元都會通定期票、中彰投苗定期票、台中市定期票、彰化縣定期票、南投縣定期票，以及近期甫推出的北宜城際型通勤及宜蘭縣內通勤，共計7大通勤月票方案，10月將再開放第二波地區TPASS通勤月票方案。

9月6日起民眾至全台逾4150間全家店舖，只要持TPASS悠遊卡通勤月票卡面、一般實體悠遊卡（包含普通卡、悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、Samsung Wallet悠遊卡、SuperCard超級悠遊卡、電信悠遊卡）、學生卡、數位學生證，就可透過FamiPort機台「選定方案、感應悠遊卡、扣款」3步驟完成月票購買，不需再到指定地點或加值機前排隊購票。另針對已購買通勤月票的族群，亦可於FamiPort機台查詢購票日期與到期日，並可於月票到期前10日起續購。全家歡慶TPASS行政院通勤月票購票服務上線，9月6日至10月3日於全家店舖FamiPort機台買月票，即可獲20元全家購物金。