英國供應商AOG Technics疑似出售未經驗證的飛機發動機零組件，奇異（GE）與法國賽峰集團（Safran SA）合資的CFM飛機發動機製造商已向客戶示警。

法新社報導，CFM表示，受影響的發動機型號是CFM56，係用於老一代的空中巴士A320飛機和波音737型飛機。

此前，歐盟航空安全總署（European Union Aviation Safety Agency, EASA）已於上個月通知各大航空和維修服務公司說，AOG Technics過去以來出售的發動機零組件，相關授權放行證書（Authorized Release Certificates, ARC）係屬偽造。

目前CFM56發動機約生產了3萬4000具，但其中有多少具裝配偽造零件尚未可知。這項消息由彭博（Bloomberg）率先報導。

歐盟航空安全總署在聲明中說，「在每個案例中，都已確認授權放行證書上的認證機構並沒有發出相關表格，這些證書都是遭人偽造的。」

歐盟航空安全總署補充，「迄今為止，AOG Technics尚未提供有關零件來源的資訊，也未提供有關偽造證書的訊息」。

AOG Technics在倫敦的辦公室今天並未接聽電話，官網也已撤下。

CFM發言人表示，公司全力支持監管機構針對AOG Technics出售來源不明發動機零件一事進行調查。

歐盟航空安全總署要求各大航空公司和維修公司檢視內部紀錄，看是否有用到AOG Technics提供的零件，並查核相關證書的真偽。

歐盟航空安全總署同時表示，未獲認證的零件應先擱置，若已安裝到飛機上則應予更換。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120905