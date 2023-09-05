從廣東率先宣佈後，9月初北、上、廣、深四個一線城市陸續宣佈全面執行房市「認房不認貸」政策，讓政策寬鬆的暖風吹向一線城市，在首個週末的具體市況出現信心回升。市場普遍預計，將有望推動「金九銀十」的銷售額上漲，搶佔好時機進行出貨也是房企的共識。

從數據觀察，據諸葛找房監測，9月2日至3日，北京漲價二手房房源量分別為1048套、867套，日均漲價房源量較上一周同期增加4倍；上海漲價房源量分別為680套、582套，日均漲價房源量也出現翻倍；廣州、深圳的漲價房源量呈現平穩走勢，日均漲價房源量分別為98套、189套。

根據21世紀經濟報導指出，「認房不認貸」政策的超預期落地，點燃北京購房族群熱情，導致近日新房售樓處不打烊，仲介門店忙通宵，市場情緒回升明顯。上海方面在剛過去的週末的2到3日之間，前往售樓處和房屋仲介看房諮詢的客戶也是絡繹不絕。

多位仲介也證實，上週末北京二手房市場成交的買房人，7成以上都是意向客戶，並非首次看房新客，感覺到新政落地後市場熱度馬上就起來了，多數買房人不再觀望猶豫。

諸葛找房高級分析師王小嬙表示，一線城市是全大陸政策的風向標。，在本次的下行週期中，一線城市跟進「認房不認貸」能大幅改善市場預期，提振當前市場活躍度，進而帶動全大陸房市趨穩。

大陸市場人士普遍預計，「認房不認貸」將有望推動「金九銀十」的銷售額上漲，搶佔好時機也是房企共識並為此準備。卓越地產方面就表示要，通過促銷價格優惠、總經理折扣、家電包、物業費補貼等政策，充分出貨。