今日公布的8月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為51.8，較7月下降2.3個百分點，為今年以來最低，但仍處於擴張區間。由於服務業供需擴張幅度放緩，外需年內首次下降，就業維持韌性，兩個價格指數在擴張區間走弱，市場信心降至去年12月以來最低。

分項數據顯示，8月中國服務業供需擴張幅度放緩。當月經營活動指數在擴張期間降至年內最低，新訂單指數亦略有回落。外需明顯走弱，出口業務受挫，8月服務業新出口訂單指數年內首次降至臨界點以下。

服務業就業維持韌性，8月就業指數與7月基本持平，連續第七個月高於榮枯線。樣本企業稱，業務需求上升，疊加企業計劃擴張，支撐服務業用工增長。不過由於新訂單增加，訂單積壓加劇，8月積壓業務指數升至2月來最高。

由於原料、用工、燃料等費用增加，8月服務業成本繼續上揚，不過投入價格指數在擴張區間回落至近六個月低點。當月服務業出廠價格維持擴張，但幅度放緩。受訪企業反映，出於轉移成本壓力的考量漲價，但市場競爭仍較為激烈，企業定價能力有限。

由於內需不足、外需下降，導致服務業企業信心邊際走低。8月經營預期指數在擴張區間降至2022年12月來最低。

此前公佈的8月財新中國製造業PMI上升1.8個百分點，部分抵消了服務業PMI回落的拖累，8月財新中國綜合PMI微降0.2個百分點至51.7，為2月以來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月製造業景氣有所改善，服務業增長趨勢放緩，經濟下行壓力依然較大。內部需求不足和弱預期的問題或在更長時間形成負面循環，疊加外需的不確定性，經濟下行壓力恐不斷加大。

王喆認為，當前，穩預期和增加居民收入仍是施策重點。內外部經濟環境形勢日趨複雜，相關支持政策的緊迫性和必要性進一步增加。