台灣國寶級詞曲大師蔡一州傳出於3日晚間離世，享壽65歲。根據《三立新聞網》報導，他近年健康狀況不佳，曾中風3次，此次是因急性尿毒症併發多重器官衰竭，經搶救仍宣告不治。三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻指出，尿毒症是危險的腎臟疾病，好發族群包括吸菸、糖尿病、高血壓、心血管疾病、蛋白尿、痛風、65歲以上長者、長期服藥、腎臟病家族史等，若不及早預防恐面臨終身洗腎的後果。

高銘鴻先前在粉專「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科」發文表示，尿毒症是危險的腎臟疾病，當腎臟功能衰退後，廢物就會逐漸累積在身體，初期可能沒有症狀，但到了末期會非常不舒服，還要面臨終身洗腎的後果。他並提到，包括吸菸、糖尿病、高血壓、心血管疾病、蛋白尿、痛風、65歲以上長者、長期服藥、腎臟病家族史等，都是危險族群。

而想要預防尿毒症，高銘鴻說明，可從下列生活習慣4點著手：

1、控制血糖、血壓：糖尿病和高血壓皆為尿毒症的高危險族群，血壓、血糖控制好，才能延緩病情惡化。

2、不亂服藥：不要亂服未經醫師開立處方簽的中草藥、成藥，容易帶給腎臟額外負擔。

3、戒除菸、酒：這兩者都會給腎臟帶來負擔，也會有引發其它疾病的風險，從減量開始慢慢戒除。

4、控制體重：高血脂也是造成尿毒症的原因之一，因此，平時養成運動習慣、控制體重與腰圍，就能遠離慢性腎臟病。

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