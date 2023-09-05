女星Makiyo（川島茉樹代）7月14日宣布與小3歲小金結束14個月的短命婚姻，而她離婚後在節目中透露，揭露前夫的6大罪狀；然而，近期她登上脫口秀，當場自嘲當年自己因酒後犯錯，以及被判緩刑3年的時間比自己的婚姻還長。

Makiyo日前登上脫口秀《狗屎寫手》表演，一開場Makiyo便自嘲「今天來的時候有點遲到，因為沒有計程車要載我」、「歡迎Uber找我代言，口號我都想好了，是『計程車的惡夢』」調侃自己2012年酒後對運將動粗的事件，接著更直說：「我的婚姻只維持14個月，我的緩刑（3年）都比這個（婚姻）長」。

表演片段曝光，引發討論不少網友大讚她「只要活著，人生都還是有希望的」、「她敢來想必有心理準備了」、「其實Makiyo還是蠻可愛的，是不要再喝太多」、「愛死川島茉樹代，懷孕恢復的很好欸！超好笑超敢講」、「Makiyo心理素質很強大」。

事實上，Makiyo與小3歲小金結束14個月的短命婚姻後，曾在節目上透露，自己離婚的主因，由於前夫經常搞失蹤，甚至某次突然失聯四天，且當她打電話對方時，對方僅回忙完再聯絡，之後便音訊全無，因此讓她相當沒有安全感。

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