近幾年廣宇跟隨鴻海集團(2317)腳步將產品重心轉向車用，鴻海集團與泰國國家石油集團(PTT)合資新公司HORIZON PLUS在泰國春武里府Rojana Nhongyai工業園區設立電動車廠，建置電動車生產設備，預計2024年完成建設並能達到生產交車階段，廣宇也配合鴻海集團，積極進行泰國廠產線升級，預計下半年整理完成。

廣宇表示，泰國是日系車廠最大生產基地，且很多台廠前進泰國，有蠻大的商機，我們配合集團發展規劃及客戶需求將泰國廠產線升級，希望能爭取更多的商機。

目前廣宇車用相關產品包括：電動汽車高壓線束、電池包線束、重型機車智能系統組線、車用感測器連接線束及智能駕駛模組PCB等，今年上半年車用佔比約15%，廣宇表示，除大陸奇瑞汽車，希望能再增加1到2個車廠客戶，我們也積極尋找連接器合作夥伴一同開發高頻高速線束產品，希望能進一步提升毛利率。

廣宇今年上半年稅後盈餘為6.19億元，年增27.92%，每股盈餘為1.2元，累計前7月合併營收為143.34億元，年增2%。

就三大產品線來看，今年上半年電子零組件營收佔比約51%，PCB約佔25%，消費性及電腦週邊產品約佔24%。

展望下半年，廣宇表示，下半年會比上半年好一點，預估全年營收與去年持平，但本業獲利有機會比去年好。