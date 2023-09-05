另外，各縣市又以北台灣災情慘重，像新北市個案數及總銷就驟減2、3成，台北市、桃園市亦量跌超過1成。

數字(5287)旗下591新建案指出，今年房市變數多，建商為避免下半年夜長夢多，選擇集中火力在上半年進攻，形成年初329檔期爆大量，下半年928檔期卻後繼無力的情況，而現階段市場需求回歸基本面，案場看屋人潮雖有所回溫，但銷況仍因高房價而原地踏步，導致建商普遍保守，加上後續又有囤房稅2.0、選舉等議題環伺，房市最快也得等到明年Q1大選結束才有機會撥雲見日。

以區域來看，今年北台灣除新竹維持平盤，其餘雙北、桃園均呈現量縮。轉往中南部，台中今年有不少潛銷案選擇在928檔期公開，加上大量體指標案加持，總銷年增3成，在各縣市中一枝獨秀。

南二都方面，台南因今年上半年建商火力全開案量大爆發，加上去年928檔期已有不少大量體指標案登場，部分區域供給上看滿水位，需要時間去化；故今年個案規模普遍不大，形成個案數年增2成，總銷卻大減近8成的原因。