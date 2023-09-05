高盛首席經濟學家Jan Hatzius出具報告指出，首先，由於就業持續穩健增長以及實際薪資持續上揚，美國人的實質可支配收入可能在2024年重新加速。其次，我們仍然非常不認同這個觀點，即貨幣政策「長期且反復無常的滯後」將帶來越來越多的壓力，進而將美國推向經濟衰退。他認為政策緊縮帶來的影響將繼續減弱，「到2024年初將完全消失」。

Hatzius認為美國經濟只有15%的機率可能陷入衰退，這個預測遠低於彭博社所做的調查（預估這個機率為60%）。高盛對美國經濟增長的看法也比同業樂觀，預估到2024年底美國的經濟成長率平均為2%。他並表示，聯準會在9月升息是「不可能的事」，而在11月升息的障礙「很大」。

Hatzius表示，過去一個月來，我們對聯準會已經完成升息的信心增強，失業率攀升、薪資增長放緩以及核心物價回落，應該有助於聯準會繼續按兵不動。儘管如此，聯準會官員不太可能迅速轉向放寬政策，除非未來幾季經濟增長放緩的幅度超出我們預測。因此，我們預期自2024年第二季開始降息，且每一季只會非常緩慢地調降25個基點。