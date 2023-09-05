百萬通勤族有福了，「全家」聯手悠遊卡公司推交通便利服務！TPASS行政院通勤月票7月開賣後反應熱烈，其中TPASS基北北桃月票上線48天即銷售逾85萬張。「全家」迎開學通勤潮，9／6起獨家聯手悠遊卡公司推出「FamiPort購買TPASS通勤月票方案​」便民服務，來「全家」即可快速購買與續購月票。

首波範圍涵蓋基北北桃、中彰投苗、北宜3大生活圈，並支援基北北桃1200元都會通定期票、中彰投苗定期票、台中市定期票、彰化縣定期票、南投縣定期票，以及近期甫推出的北宜城際型通勤及宜蘭縣內通勤，共計7大通勤月票方案，10月將再開放第二波地區TPASS通勤月票方案。

9／6起民眾至全台逾4150間「全家」店舖，只要持TPASS悠遊卡通勤月票卡面、一般實體悠遊卡（包含普通卡、悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、Samsung Wallet悠遊卡、SuperCard超級悠遊卡、電信悠遊卡）、學生卡、數位學生證，就可透過FamiPort機台「選定方案、感應悠遊卡、扣款」3步驟完成月票購買，不需再到指定地點或加值機前排隊購票。

另外，針對已購買通勤月票的族群，亦可於FamiPort機台查詢購票日期與到期日，並可於月票到期前10日起續購。「全家」歡慶TPASS行政院通勤月票購票服務上線，9／6至10／3於「全家」店舖FamiPort機台購買TPASS行政院通勤月票，即可獲贈20元「全家」購物金！