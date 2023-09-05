近年全球因外來物種導致環境大亂的事件頻傳，舉凡漁塭布滿布袋蓮、鳴鳥的蛋被老鼠吃下肚、斑馬貽貝塞爆發電廠管路等。科學家們今天表示，這些災情都只是冰山一角。

路透社報導，科學家們指出，自1970年以來，蔓延全球的外來物種在全球造成的經濟損失，平均每10年就翻4倍。

這個由49國86名研究人員共組的團隊，針對全球約3500種有害入侵物種的影響進行為期4年的評估，發現外來物種目前每年在全球造成的經濟損失至少達4230億美元（約新台幣13.6兆元），而外來入侵種在60%有記載的動植物滅絕中扮演關鍵角色。

聯合國政府間生物多樣性與生態系服務科學政策平台（IPBES）報告聯合主席、生態學家羅伊（Helen Roy）表示：「我們也知道這是個會變得日益嚴峻的問題。」

氣候變遷導致全球氣溫攀升，恐將進一步促使入侵物種擴散。

入侵物種指的是經常隨人類活動而帶入當地的植物或動物，容易在新環境中紮根並造成有害影響，像是在生存能力上更勝當地野生動物、破壞基礎設施以及威脅人類健康與生計。

入侵物種造成的影響通常需要一段時間才會顯現，不過一旦出現就可能帶來災難性後果。

科學家團隊指出，上個月發生在美國夏威夷的致命野火，就是由易燃的入侵草類所引起，這些植物是從非洲引進作為家畜牧草使用。

外來種的蚊子也可能傳播登革熱、瘧疾、茲卡病毒感染症（Zika virus infection）以及西尼羅熱（West Nile fever）等疾病。

這份報告的聯合主席、智利生態與生物多樣性研究所（Chile's Institute of Ecology and Biodiversity）專家波沙爾（Anibal Pauchard）表示：「入侵物種不只影響自然界，也影響著人類，並造成嚴重的生命損失。」（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1120905