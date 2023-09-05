高雄85大樓在1997年完工、1999年投入營運後曾風光一時，但近年卻逐漸走下坡，有網友在PTT發文詢問「沒人發現高雄85大樓都不知道用途是什麼嗎」，引發其他網友熱烈討論。

有網友表示，當年台北101完工前，高雄85大樓是全台第一高樓，但他對85大樓的認知只知道他很高，卻不知道內部在做什麼，他直言「觀光不會去那裡，住宿也不會住那裡，現在連辦公的人也沒有去那裡，整棟樓放在那個地方不發展，根本就整個廢到笑」。

原PO說，沒人發現高雄85大樓都不知道用途是什麼嗎？他直指「既然都沒有作用，為何不要打掉重練，要一直放在那裡養蚊子？」

貼文一出引發其他網友討論，紛紛表示「以前是百貨，現在變樓鳳和旅館」、「85一堆非法日租套房，周遭陰暗荒涼」、「大家都知道是非法日租套房跟地下性專區」、「高雄最大樓鳳集散中心啊」、「台北是密度高..高雄蓋那種高樓不知道幹嘛」。

自母公司東帝士集團2001年解散後，高雄85大樓留下非常複雜的產權與財務糾紛，導致大樓的營運越來越困難，近年因大樓持續沒落淪為不法份子的聚集地，社會事件包括吸毒、性交易、囚人勒贖等頻傳。

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