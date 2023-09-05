《搜狐網》運勢專欄點名牡羊座、雙子座、獅子座、天秤座及射手座最不念舊情，喜歡追求新鮮感，討厭被束縛，在一段關係中一旦斷了聯繫，下次再見面可能就是陌生人了。

▍牡羊座

牡羊座熱愛冒險及新鮮感，很容易拋棄過去的感情及友情，一旦決定不再聯繫，就會毫不猶豫轉身離開。牡羊一生都在尋找新的刺激，不被舊情所困擾。

▍雙子座

雙子座善於交際，喜歡交新朋友及嘗試新事物，因此容易忘記舊情。對善變的雙子來說，過去的感情及友情很快就變得陌生，如果想留住雙子的心，就必須不斷給他們新鮮感。

▍獅子座

獅子座很有自信，不喜歡被束縛，也渴望成為眾人的焦點，如果察覺身邊的人會阻礙到他們的自由，就會毫不猶豫離開；對於獅子來說，一旦不聯繫，再見就是陌生人。

▍天秤座

天秤座追求平衡及和諧，討厭衝突或不愉快，如果一段關係帶來不適或不平衡，一定會轉身離開。天秤常猶豫不決，不過一旦做出決定就會迅速行動；想留住天秤的心，就要給予足夠的空間和自由。

▍射手座

射手座熱愛自由及冒險，渴望探索未知領域，不喜歡受約束；也常常在追求目標及夢想時忘記了身邊的人。