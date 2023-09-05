周五（8日）是24節氣中的白露，小孟老師在臉書上分享白露5禁忌，包括穿衣不宜裸露、禁喝冰水、忌過度運動、睡覺冷氣溫度不宜調太低、忌夜晚不蓋被，需特別注意以免感冒著涼。另外，也提醒生肖豬、兔外出時小心安全，並遠離感冒的人，以防病魔纏身。
【白露5禁忌】
1、 穿衣不宜裸露
白露後天氣將逐漸轉涼，所以穿衣服不宜外露，否則容易感冒著涼。
2、 禁喝冰水
白露後天氣將變涼爽，若喝太多冰水容易導致頭暈發冷，寒氣過重。
3、 忌過度運動
白露後身體毛細孔將會縮小，倘若此時進行劇烈運動，會導致氣血循環不順、不容易代謝，身體淤堵會有損健康。
4、 睡覺冷氣溫度不宜調太低
白露後若冷氣溫度調太低，容易讓身體在夜晚發冷，導致寒氣過重，出現流鼻水、鼻塞等症狀。
5、 忌夜晚不蓋被
白露後天氣逐漸轉涼，且早晚溫差大，因此睡覺一定要蓋被子，切勿讓寒氣進入筋骨，導致筋骨酸痛。
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