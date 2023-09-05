9月面臨許多大學開學，同時也是台北市交通事故好發期。台北市長蔣萬安分享，機車事故佔整體事故比例中的77.6％，因此呼籲年輕人考取駕照前，可以先上駕訓課程，北市、中央共補助3700元，且駕訓班可降低56％違規風險、35％肇事風險。

台北市政府為配合交通部今年9月交通安全月「人本交通-停讓文化」主題及口號「車輛慢看停 行人安全行」，5日舉辦「機車新學騎 安駕逗陣行」記者會，蔣萬安指出，北市發展早，早期都市設計以車為主，現在則是以人為本，北市府也全力推動人本交通、停讓文化。

他說，機車事故佔整體事故比例中的77.6％，也發現交通事故、死亡數字自9月開始攀升，也希望年輕人考取駕照前，可以先上駕訓課程，北市、中央共補助3700元，且自數據來看，上駕訓班可降低56％違規風險、35％肇事風險。

蔣萬安分享，他昨日和大寶說，今日要宣導駕安，大寶推薦他一定要看近來引起熱議的影片《山道猴子的一生》，看完後覺得非常寫實，很多人喜歡騎車、改車、騎山路及飆速度，因此車友也要特別注意安全，機車考照上駕訓班，保護自己同時確保用路人安全。

交通局長謝銘鴻指出，每年9月18至24歲事故率攀高，其他年齡層也有上升趨勢，原因可能為不熟悉路況、騎乘技術不足等。而駕訓班補助分為2部分，包含場訓及考照後的道路實際體驗，價錢約為4000至5000元不等，前者北市補助1300元，後者則有中央和北市各補助1200元。