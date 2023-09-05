蘋果將在下周登場的秋季發表會公開iPhone 15系列新機，由於規格與性能全面提升，頂規售價有可能再破紀錄，衝上新台幣6萬，這也讓許多消費者考量是否有立即更換成iPhone 15的需求，外媒列出「四不三要」條件供消費者參考。

華爾街日報科技專欄作家Nicole Nguyen提出3指標建議用戶升級iPhone手機，包括iOS 17不支援的機型，外傳iOS 17恐無法支援iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X系列手機。

除此之外，手機硬體需要重大維修，若iPhone的實體按鍵、主機板、相機鏡頭及麥克風等硬體損壞，雖然可以進行維修，但不如直接更換新手機划算；第三點則是想要體驗iOS 17的用戶，部分功能只支援iPhone 12以上的機型，想要完整體驗就必須換新手機。

另一方面，Nicole Nguyen也列出4項不需要更換為iPhone 15的標準，包括手機只需要更換電池、螢幕損壞，這兩種進行維修的價格較低，比起換新手機CP值比較高。

另外兩個指標則是手機儲存空間不足、手上拿的是iPhone 14手機，都暫時不需要換成iPhone 15，儲存空間不足可以將不需要的檔案刪除，手機就能恢復運作，且iPhone 15雖然會有Type-C並搭載動態島，但差異跟iPhone 14相比並不大，iPhone 14用戶可以打消換機念頭。