超思進口巴西雞蛋爭議在近日引發不小風波，國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧今（5）日指出，突然申請復業的超思在3月10日參加經濟部招蛋說明會，時任農委會主委的農業部長陳吉仲同月15日就說專案進口國增加巴西。游淑慧質疑，超思在2個工作天就光速拿到巴西官方開立符合規定之檢疫證明及衛生證明樣張，和到岸價格（CIF）報價，且還通過畜產會認可採納？「難道超思早知道會開放也會跟它買？」

游淑慧今在臉書指出，今年3月農委會決定進口雞蛋，除原本開放的美國、日本及澳洲三國外，另專案開放菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、泰國、馬來西亞等國雞蛋進口，且後來才開放的巴西蛋竟後來居上，成為進口蛋主力。

游淑慧還原整起事件，原本已經停業的超思在3月2日突然申請復業；剛復業一週的超思在3月10日參加經濟部的招蛋說明會；陳吉仲3月15日就說專案進口國，增加巴西。而唯一從巴西進口蛋的公司，就是超思，「在此之前，台灣從未進口過巴西蛋」。

游淑慧進一步指出，3月份時，經濟部和農委會分別找來進口商辦說明會，表達徵求廠商進口蛋意願並提出4項符合條件，其中第一場是3月10日經濟部國貿局召開，第二場是3月14日召開，結果找蛋商說明會才剛辦完，3月15日，陳吉仲就宣布會開放巴西進口蛋。

游淑慧提及，畜產會曾說過，邀請貿易商協助政府自國外尋找蛋源，要符合4項條件，包括一、登記合法的貿易代理商；二、媒合符合出口國之非疫生產場或有出口日本、新加坡等經驗之出口商；三、提出出口國官方開立符合規定之檢疫證明及衛生證明樣張；四、到岸價格（CIF）報價合理性。

上述看似很嚴格的規定，超思似乎早有預備。游淑慧提到，3月10日才參加說明會的超思，陳吉仲在3月15日就說同意從巴西進口蛋，難道才短短的兩個工作天(3月13日、3月14日），超思就超光速拿到巴西官方開立符合規定之檢疫證明及衛生證明樣張，和到岸價格（CIF）報價，而且還通過畜產會認可採納？游淑慧質疑，難道超思早知道會開放也會跟它買，所以3月2日復業，3月10日說明會前就事先準備好文件？