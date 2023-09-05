9月起展開的交通大執法，將鎖定酒駕及嚴重超速等重大違規，加強攔檢、取締。（嘉義縣警局提供／呂妍庭嘉義傳真）

各分局也將擇定轄區易違規肇事路段或路口，加強規畫、布設移動式測速照相機。（嘉義縣警局提供／呂妍庭嘉義傳真）

各分局也將擇定轄區易違規肇事路段或路口，加強規畫、布設移動式測速照相機。（嘉義縣警局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今年1至8月酒駕事故傷亡人數134人，雖較去年同期減少，死亡6人卻比去年同期增加，加上警方查出3家供應酒類餐飲業者未替客人聯繫代駕或叫計程車，導致2死1傷憾事發生，在「酒駕零客忍」下，9月展開的交通大執法，將鎖定酒駕及嚴重超速等重大違規，加強攔檢、取締。

縣警察局交通隊表示，今年1至8月酒駕事故造成134人傷亡，雖較去年同期減少37人，減幅21.6％，但死亡人數6人卻比去年同期多，其中3件為酒醉駕駛人自撞路邊停車或電桿、標誌桿喪命，另3件則是高速衝撞波及他車，導致其他用路人無辜受害死亡，顯見在政府「酒駕零客忍」立場，並一再修法加重罰則氛圍下，仍有人心存僥倖，藐視法律規定，酒後違規上路。

警察局1至8月同期間已強力取缔酒駕750件，依公共危險罪移送428人，也特別針對肇事者飲酒處所進行溯源，至目前為止，已追查出嘉義市東區某KTV、本縣太保市某快炒店及竹崎鄉某歌友會等3處提供酒類的餐飲業者，不但未做好聯繫代駕、計程車代步服務，且沒有積極勸導消費者勿酒駕，致未能及時阻止2死1傷的憾事發生，除逐一施以書面勸誡警告，也加強營業場所周邊勤務稽查。

另根據縣警局的統計分析，嘉義縣交通事故前3大肇事主因係「未注意車前狀態」、「未依規定讓車」及「左轉彎未依規定」，其中往往涉及超速行駛或臨近路口未減速等關鍵因素，加上立法院修正道路交通管理處罰條例第43條，自今年6月30日起，將嚴重超速危險駕駛認定門檻，由原定超速60公里下調至40公里，意即駕駛汽機車超出速限40公里以上者，將逕以該條文舉發危險駕車，並施以吊扣牌照6個月處分，7、8月兩個月上路後，已舉發違規485件。

縣警局表示，9月展開交通大執法，將再次鎖定酒駕及嚴重超速等重大違規，加強攔檢勤務密度，除運用轄內23處固定式科學儀器及科技執法設備，進行全天候測照外，各分局也將擇定轄區易違規肇事路段或路口，加強規畫、布設移動式測速照相機。

因應9月也是全國「交通安全月」，倡導主題為「人本交通．停讓文化」，強調「車輛慢看停．行人安全行」。警方呼籲駕駛人行經路口，無論有無號誌，都必須謹守停讓行人的準則，行人穿越馬路，也要遵守交通規則，雙方相互尊重，建立正確用路觀念，營造友善安全的交通環境。

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