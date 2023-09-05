為了避免違約，陸媒引述消息人士指出，碧桂園已支付此前應於8月7日支付但未支付的兩筆美債利息。

《每日經濟新聞》報導，兩筆美債發行規模均為5億美元，分別是票息4.2％、期限5.5年的可贖回債，將於2026年2月6日到期；票息4.8％、期限10年的可贖回債，將於2030年8月6日到期。

碧桂園人士此前表示，受近期銷售額與再融資環境持續惡化，疊加各類資金監管的影響，公司帳面可動用資金持續減少，出現了階段性流動壓力。公司高度重視債務風險化解，公司目前仍在積極優化資金安排，努力保障債權人的合法權益。

據報導，8月29日至9月1日，碧桂園控股有限公司2016年非公開發行公司債券（第四期）（品種二召開了2023年第二次債券持有人會議。其中，《關於增加40個自然日寬限期的議案》獲通過。

本次涉及債券為16碧園05，債券發行規模合計58.3億元（人民幣，下同），期限7年，當前餘額39.04億元，當期票面利率5.65％，附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

根據方案，本期債券全部債券持有人的本金兌付時間將調整為自2023年9月2日起至2026年9月2日。16碧園05本金展期三年，每個帳戶先償付10萬元，在債券到期後的第1、2、3個月分別兌付2％的本金，第12個月兌付10％的本金；第24個月兌付15％的本金、第30個月兌付25％本金、第36個月兌付44％的本金。