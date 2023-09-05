中部某高中劍道隊女隊員指控，校隊2021年底北上比賽，前學長趁機入住投宿旅館，酒後闖進她房間要求同睡，還伸狼手摸手、企圖環抱、親吻，她拒絕用力推開，他逕躺床上呼呼大睡。法官依對少年強制未遂罪判學長徒刑5月，得易科罰金，宣告緩刑2年，可上訴。

未滿18歲的高中劍道女隊員說，校隊在2021年12月北上比賽，24歲的前劍道隊學長趁機也入住同旅館，酒後進入她房間聊天，自稱他房間床鋪不夠，不想回防打地鋪，要求跟她同床睡。

少女拒絕，但學長不斷逼近，要迫使她躺下同睡，還伸手摸手、意圖親吻及環抱，少女被低退至床頭櫃旁，擔心躺下恐遭毒手，用力將學長推開，學長逕自躺在床上睡著，少女則退到床邊椅子上坐到天亮，返家後由家屬陪同報警。

警檢偵辦時，學長否認犯行，並辯稱，他比賽一整天，有點累躺在學妹床上就睡著了。多名隊員作證，知學長喝酒後，進入房間倒該女隊員床上睡覺，但不知有親吻及環抱等事，檢方認定強制猥褻及性騷擾部分證據不足，依強制未遂罪起訴。

法院審理時，學長認罪並達成和解，法官認為他有所悔悟、知所警惕無再犯之虞，依對少年犯強制未遂等罪，判刑5月，得易科罰金，並宣告緩刑2年、提供40小時義務勞役，緩刑期間交付保護管束。