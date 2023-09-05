國民黨總統參選人侯友宜5日將有重大宣布，一直力挺侯的雲林縣長張麗善4日深夜在臉書發文「明天侯友宜會有重大宣布，請大家拭目以待」，5日上午張說侯4日晚上打電話給她，說要跟她講1個好消息。據猜測，張一直強調「雲林不當二等公民」，應是六都與各縣市的資源分配相關事宜。

張麗善5日參加活動時表示，「侯市長4日晚上打電話給我，說要跟我講1個好消息，是他這幾次到雲林，我一再告訴他的事情，他通通記在心裡了」。她曾在縣議會施政報告跟大家說「我們不要作二等公民」，侯市長說他走了好多地方，都聽到這樣的心聲，5日下午會宣布相關政策。

張麗善提到，在台灣，每一個人都要受到平等尊嚴的對待，政策若不公，人口會自然移動，到時候很多縣市會變成空城，因為六都的福利還是比較好的，所以侯市長說他要當1個全民的總統，不只是六都，其他縣市也要有基本尊嚴與對待，要盡量走向一致。

張麗善說，她算過，雲林要不當二等公民，可能要花將近4億元，侯市長說「全國大概要花180億」。如果180億元能夠讓政策落實，是對大家非常重要的尊重，至於是什麼政策？就要等侯市長自己宣布。

張麗善在臉書上寫道，5日侯友宜會有重大宣布，請大家拭目以待，他這幾次來訪雲林，給他的建議他都牢牢記住，而且化作當上總統後會一一履行的政見，證實了他深入基層體恤民意，願意解決人民的痛苦，國家的政策不公，財政收支劃分不公，造成貧富不均及福利不平等。

張麗善說，為什麼六都可以做的，其他縣市無法做到，福利制度過度懸殊，人口版圖自然移動，都往六都移動去了，造成嚴重城鄉差距、區域無法平衡發展，「我告訴他，雲林拒作二等公民」，希望在台灣這塊土地上，能得到平等尊嚴的對待，相信其他縣市跟她一樣的期待。

張麗善寫道「他聽進去了，我好感動！我對侯友宜市長越來越有信心，他說到做到信守承諾，朋友們！明天等著他再提出好政見囉！」

侯友宜也在張麗善臉書上留言回應「聆聽民眾的聲音，解決民眾的需求，是執政者永遠要牢記在心的事，既然民進黨做不到、不想做，我們就讓無能的政府下台，讓侯友宜跟大家一起，帶來改變，帶給民眾更好的日子！」。