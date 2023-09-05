海葵颱風日前襲台，各新聞台都即時帶給觀眾第一手資訊，不過氣象主播王軍凱卻遭民眾投訴「聽不懂在報氣象還是在講廢話」，對此，他霸氣反嗆對方，不過事隔不到幾小時，態度竟立刻放軟，還允諾「再也不廢話」。

氣象主播王軍凱播報海葵颱風最新資訊時，遭民眾投訴「聽不懂在報氣象還是在講廢話」，他先是解釋報導內容跟氣象局同步，倘若聽不懂可以詢問，自己也會願意指導，但對於被要求改進，他則是霸氣反擊：「林北不想改，不爽改，也無法改」，不過事隔幾小時後，他態度一百八十度大轉變，附上的個人照上寫著：「我發誓，我再也不廢話。如果再廢話我就再發誓」。

對此，網友紛紛留言力挺：「別因為1%的否定而忽略99%的肯定」、「你的專業當然是無庸置疑的呀！但我就是喜歡聽你廢話」、「有網路就會有酸民，講得對接受，講得不對就當風就好」、「投訴人應該沒有比較各個氣象播報的內容，廢話多的主播絕對不是您」、「何必在意他人的話，將自己的專業表現出來」、「支持軍凱主播！哪來什麼廢話？字字是重點」。

對於有人指出：「講解得比許多非氣象科班出身的主播好」，王軍凱再次強調：「就是一個認真播氣象，卻無來由的被罰廢話，抱怨內容也根本都不是事實，小弟才覺得不該讓這種風氣繼續」。