中國社會科學院歐洲研究所研究員趙俊傑5日在大陸《環球時報》撰文指出，義大利副總理兼外長塔加尼於3日至5日正式訪問中國大陸，此行頗受關注議題是義大利是否會退出一帶一路倡議。此前義大利總理梅洛尼已表示關於一帶一路的決定將在12月的最後期限前做出。

趙俊傑表示，作為西方七國集團唯一與中國在2019年簽署《一帶一路合作諒解備忘錄》的國家，義大利與中國近年來的合作卓有成效。自2004年中義確立全面戰略夥伴關係以來，雙邊高層保持良性互動，幾任義大利總理普羅迪、蒙蒂、倫齊、真蒂洛尼和孔特先後訪中，後兩位總理還出席了第一、第二屆一帶一路國際合作高峰論壇。圍繞經濟科技、環境保護、民事司法、智慧財產權、教育文化、航空航太以及第三方市場等，中義簽署了一系列合作協定，特別是加強中義經濟合作的行動計畫和推進一帶一路合作諒解備忘錄，為中義加強戰略關係、擴大經貿合作、實現互利共贏奠定了基礎。

趙俊傑稱，2018年中義雙邊貿易額為542.4億美元。《一帶一路合作諒解備忘錄》簽訂以來，中義雙邊貿易額屢創歷史新高，合作「升級換擋」碩果累累。2022年達778.8億美元，增速位居中國同歐洲國家貿易關係的前列。

然而，本屆義大利右翼政府成立後，在處理對中關係和中義合作問題上出現了偏差。作為義大利極右翼兄弟黨領導人，現任總理梅洛尼的政治傾向和主張令人擔憂。她在2022年競選總理時主張減少對中依賴、限制中國「經濟擴張」，聲稱無意落實中義《一帶一路合作諒解備忘錄》。梅洛尼的這些對華言論可能是出於歐洲極右翼民粹主義的偏見，可能是出於選舉的需要，試圖通過親美、反中、反俄上位，也可能是迫於美國的壓力，追隨美國選邊站。

趙俊傑認為，梅洛尼作為義大利政壇的新人，其對中言論和政策相對偏激，體現出戰略眼光和理性認知的不足。如果有戰略眼光，就不會輕易損害中義全面戰略夥伴關係，就應該更理性地思考：為什麼義大利政府走馬燈似的輪換，但無論是左翼還是右翼領導人上台，基本上都能保持並推動對中友好合作關係？如果有更豐富的從政經驗，就應該知道以史為鑒，吸取經驗教訓。德國前總理梅克爾剛上台時也曾對中推行價值觀外交，想在中美兩個大國間作出平衡選擇，但後來慢慢轉變成在處理中德關係時比較務實的風格。

趙俊傑分析，副總理塔加尼與梅洛尼不同，他是從政經驗十分豐富的歐洲政治家，曾經擔任過歐盟執委會副主席和歐洲議會議長等要職，對中國也比較熟悉。對於一帶一路問題，他強調「無論是退是留，我們都不針對中國」。但也需要認識到，在這個問題上，他其實和梅洛尼一樣都很糾結。退出一帶一路倡議肯定會有損中義政治關係和經貿合作。

梅洛尼政府目前內外交困。經濟危機、能源危機、債務高企、通膨持續等交互作用，使得經濟增長乏力，勞動力市場不景氣。外交上，義大利政府與以美國為首的北約一道參與對俄羅斯的制裁，並向烏克蘭提供軍援。這迎合了美國的戰略意圖，但其實加重了義大利進退兩難的外交困境。

趙俊傑強調，站在義大利的立場，也許想拿一帶一路問題迎合美國，以求在談判時多爭取一些好處。但希望其待價而沽的小心思最後別落個兩頭不討好的結果。畢竟中國是義大利在亞洲的第一大交易夥伴，這幾年中義經貿合作富有成效，義大利如果僅為取悅美國而放棄這麼良好的市場機會，顯然得不償失。

從這個視角觀之，梅洛尼政府欲退出一帶一路倡議明顯不是完全出於國家利益的考量，很大程度上與美國的誘惑以及壓力有關，未來可能會採取兩面安撫的做法。

針對梅洛尼政府欲終止一帶一路合作的表態，中國政府多次展現出善意和合作的誠意，強調中義合作是互利雙贏而非一廂情願的賜予，並警示退出一帶一路倡議的後果。若梅洛尼政府執意退出合作，中義政治經貿及全方位合作都將面臨挑戰，義大利的損失定會大於美國所能給予它的補償。為了黨派偏見，傷害中義雙邊友好合作關係，必然不是義大利人民願意看見的。希望梅洛尼政府認真、理智地考慮得失，遵循歐洲戰略自主的原則，在一帶一路議題上審慎而行。