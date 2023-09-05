台灣彩券5日舉辦中秋節加碼宣告記者會，現場宣布中秋彩金加碼總獎金高達6.6 億元，另有刮刮樂「麻將」、「樂刮$2,000」2 款新品上市，而超人氣「大樂透」將加開「100組100萬元」。（杜宜諳攝）

台灣彩券今宣布，今年中秋加碼總獎金達6.6億元，最受彩迷矚目的大樂透自12日起加開「100組100萬元」；威力彩11日起視頭獎累積金額機動加碼2億元；「39樂合彩」連續18期「二合」玩法獎金提高至1500元，「BINGO BINGO賓果賓果」9月29日起連續16天獎金加碼，台彩總經理謝志宏預估，中秋加碼活動可替電腦型彩券增加23.3億元的銷售金額。

刮刮樂今也同步推出「麻將」與「樂刮$2000」2款新品，總獎項超過243萬個，總獎金逾11.4億元。

台灣彩券總經理謝志宏表示，今年中秋節加碼總獎金高達6.6億元。(洪凱音攝影／洪凱音台北傳真)

大樂透中秋加碼自12日起加開「100組100萬元」獎項，提供加碼期間限定的雙重中獎機會，活動期間除了可以對「大樂透」當期開獎的例行獎號外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金；若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。

若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月20日為止；大樂透自107年起中秋加碼百萬獎項，買彩券逐漸成為中秋儀式感，統計至111年，五年來中秋加碼百萬獎項共有612位中獎人、遍布全國22縣市，這些幸運兒有14.2％採包牌方式購買，謝志宏表示，平均單張投注金額達590元，建議彩迷可以參考中獎幸運兒「期期買」、「包牌買」以及「加碼買」的買法，提升加入百萬獎項中獎人行列的機會。

此外，威力彩於9月11日至11月9日期間，若前期頭獎累入金額未達4億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限；每周一至周六開獎的「39樂合彩」也從9月11日至9月30日「二合」玩法單注獎金從1125元提高至1500元。

每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自9月29日至10月14日連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」，獎金倍數也由6倍提高為7倍。

台灣彩券今也同步推出2款刮刮樂新品「麻將」與「樂刮$2000」。深受民眾喜愛的經典益智延長型遊戲「麻將」，刮獎時猶如享受紙上摸牌、聽牌刺激有趣的過程，每次推出都造成搶購，每張售價200元，頭獎200萬元共有5個，總中獎率30.1％。

「樂刮$2000」每張售價200元，提供超過13萬個2000元（含）以上、又稱「熱議獎金」的獎項，所謂「熱議獎金」即刮中約售價5至10倍獎金時，中獎人會樂於主動與他人分享中獎喜悅，本款遊戲頭獎100萬元共有3個，總中獎率25.1％。